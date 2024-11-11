МО РФ: Над территорией Воронежской области сбиты четыре беспилотника

Ранним утром в период с 6.50 до 7.20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников по территории России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.