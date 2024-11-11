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Регион
11 ноября, 05:36

МО РФ: Над территорией Воронежской области сбиты четыре беспилотника

Ранним утром в период с 6.50 до 7.20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников по территории России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru
Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео Life.ru

А ранее Life.ru рассказывал, как накануне, ранним утром 10 ноября, несколько регионов России подверглись атакам вражеских беспилотников. Ранее сообщалось, что средства ПВО России сбили 8 беспилотников в Орловской области. В ближайшем Подмосковье уничтожили 32 дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мария Любицкая
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