МО РФ: Над территорией Воронежской области сбиты четыре беспилотника
Ранним утром в период с 6.50 до 7.20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников по территории России. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, как накануне, ранним утром 10 ноября, несколько регионов России подверглись атакам вражеских беспилотников. Ранее сообщалось, что средства ПВО России сбили 8 беспилотников в Орловской области. В ближайшем Подмосковье уничтожили 32 дрона.
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