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15 ноября, 19:40

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Украинский БПЛА атаковал Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, средства ПВО уничтожили один вражеский объект.

«Вражеская атака БПЛА на Орловскую область — нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков в телеграм-канале.

В Шебекино два беспилотника ВСУ залетели в жилой дом
В Шебекино два беспилотника ВСУ залетели в жилой дом

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и 13 вражеских беспилотников в Курской области. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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