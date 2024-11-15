Украинский беспилотник сбит над Орловской областью
Украинский БПЛА атаковал Орловскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, средства ПВО уничтожили один вражеский объект.
«Вражеская атака БПЛА на Орловскую область — нашими силами ПВО сбит один беспилотник противника. По имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет, оперативные службы проводят проверку на месте происшествия», — написал Клычков в телеграм-канале.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и 13 вражеских беспилотников в Курской области. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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