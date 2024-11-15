В Шебекино два беспилотника ВСУ залетели в жилой дом

В Шебекино Белгородской области жилой многоквартирный дом подвергся атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в здание врезались сразу два дрона.

«Два беспилотника нанесли прямые удары по многоквартирному дому. Один влетел в окно квартиры, повредив остекление. Из-за атаки второго в той же квартире произошло возгорание. Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. Третий дрон не взорвался, четвёртый — сдетонировал рядом с домом», — уточнил Гладков в телеграм-канале.

Последствия атаки дронов ВСУ на жилой дом в Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки БПЛА, к счастью, нет. В доме же повреждены остекление, фасад и припаркованный автомобиль. Кроме того, добавил Гладков, в результате атак трёх беспилотников повреждены фасад и остекление производственного здания и оборудование на территории предприятия. Осколками был посечён автомобиль и перебит газопровод — утечку газа уже ликвидировали. Вместе с тем дрон ВСУ атаковал припаркованный автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района, резюмировал Гладков.