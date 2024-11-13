В Белгородской области пострадали четыре человека при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал предприятие в селе Грузское Белгородской области. В результате четыре человека получили контузию. Также были повреждены автомобиль и линия электропередачи, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Они (пострадавшие, — Прим. Life.ru) самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение», — поделился Гладков.

Губернатор также уточнил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание было ликвидировано.