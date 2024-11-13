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13 ноября, 17:07

В Белгородской области пострадали четыре человека при атаке дрона-камикадзе ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал предприятие в селе Грузское Белгородской области. В результате четыре человека получили контузию. Также были повреждены автомобиль и линия электропередачи, сообщает в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Они (пострадавшие, — Прим. Life.ru) самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение»,поделился Гладков.

Губернатор также уточнил, что в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание было ликвидировано.

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Ранее Life.ru сообщил, что силы ПВО ликвидировали за ночь 29 беспилотников в шести регионах России. По семь дронов сбили над Курской и Белгородской областями. По пять БПЛА уничтожены над Тверской и Брянской областями. Ещё три летательных устройства ликвидированы в Пензенской области, два — в Воронежской области.


Обложка ©

Freepik/diana.grytsku

Алена Пенчугина
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