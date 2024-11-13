Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 23:23

Гладков сообщил об обстреле Шебекина и посёлка Октябрьский со стороны ВСУ

Город Шебекино и посёлок Октябрьский в Белгородском районе подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. В Шебекине на территории частного домовладения загорелась надворная постройка, возгорание уже ликвидировали. Ещё в одном доме выбиты окна и посечён фасад.

«В посёлке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчётами возгорание ликвидировано», — уточнил глава региона в телеграм-канале.

Три беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Курской областями
Три беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Курской областями

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на нефтебазе в Старом Осколе из-за удара БПЛА. Возгорание было ликвидировано силами десяти пожарных расчётов. Пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar