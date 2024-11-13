Гладков сообщил об обстреле Шебекина и посёлка Октябрьский со стороны ВСУ

Город Шебекино и посёлок Октябрьский в Белгородском районе подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. В Шебекине на территории частного домовладения загорелась надворная постройка, возгорание уже ликвидировали. Ещё в одном доме выбиты окна и посечён фасад.

«В посёлке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчётами возгорание ликвидировано», — уточнил глава региона в телеграм-канале.