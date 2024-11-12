Три беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Курской областями
Три украинских беспилотника уничтожены над двумя областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы противовоздушной обороны работали с 20:10 до 21:50 мск. Над Брянской областью сбиты два дрона, ещё один — над Курской областью.
Ранее Life.ru рассказывал, что «Купол Донбасса» перехватил дрон США, нацеленный на топливное хранилище в ДНР. Перед этим ВСУ направили БПЛА без средств визуальной фиксации и боевого заряда, он предназначался для отвлечения системы радиоэлектронной борьбы от настоящей угрозы.
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