Три беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Курской областями

Три украинских беспилотника уничтожены над двумя областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны работали с 20:10 до 21:50 мск. Над Брянской областью сбиты два дрона, ещё один — над Курской областью.