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Регион
12 ноября, 20:52

Три беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Курской областями

Три украинских беспилотника уничтожены над двумя областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны работали с 20:10 до 21:50 мск. Над Брянской областью сбиты два дрона, ещё один — над Курской областью.

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России

Ранее Life.ru рассказывал, что «Купол Донбасса» перехватил дрон США, нацеленный на топливное хранилище в ДНР. Перед этим ВСУ направили БПЛА без средств визуальной фиксации и боевого заряда, он предназначался для отвлечения системы радиоэлектронной борьбы от настоящей угрозы.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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