Шалость не удалась: ВСУ отправили в ДНР «дрон-пустышку», чтобы разбомбить склад американским БПЛА
«Купол Донбасса» перехватил дрон США, нацеленный на топливное хранилище в ДНР
«Купол Донбасса» перехватил американский беспилотник, нацеленный на топливное хранилище в Донецке. Об этом сообщили в Штабе Обороны ДНР.
Перехваченный БПЛА. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР
«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвана террористическая операция ВСУ по подрыву гражданского склада горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что украинские боевики направили дрон в сторону хранилища. Однако он не имел средств визуальной фиксации и боевого заряда и предназначался для отвлечения системы радиоэлектронной борьбы от настоящей угрозы — американского дрона, оснащённого кумулятивной боеголовкой.
По данным пресс-службы, система «Купол Донбасса» успешно перехватила оба дрона в безопасной зоне. Взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления дронов и с помощью мобильного роботехнического комплекса и обезвредли их.
Ранее Life.ru сообщал, что в течение ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Как отметили в Минобороны России, девять БПЛА поразили над территорией Белгородской области, а также по два – над территорией Брянской и Курской областей.
Telegram / Штаб Обороны ДНР