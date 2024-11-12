Шалость не удалась: ВСУ отправили в ДНР «дрон-пустышку», чтобы разбомбить склад американским БПЛА

«Купол Донбасса» перехватил американский беспилотник, нацеленный на топливное хранилище в Донецке. Об этом сообщили в Штабе Обороны ДНР.

Перехваченный БПЛА. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

«Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвана террористическая операция ВСУ по подрыву гражданского склада горюче-смазочных материалов в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что украинские боевики направили дрон в сторону хранилища. Однако он не имел средств визуальной фиксации и боевого заряда и предназначался для отвлечения системы радиоэлектронной борьбы от настоящей угрозы — американского дрона, оснащённого кумулятивной боеголовкой.

По данным пресс-службы, система «Купол Донбасса» успешно перехватила оба дрона в безопасной зоне. Взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления дронов и с помощью мобильного роботехнического комплекса и обезвредли их.