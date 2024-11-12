Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, силы ПВО уничтожили в регионе два вражеских объекта.

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших нет.