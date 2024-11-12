Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области
Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, силы ПВО уничтожили в регионе два вражеских объекта.
«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших нет.
Минувшей ночью украинский беспилотник также атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров.
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