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Регион
12 ноября, 03:24

Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктуру Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, силы ПВО уничтожили в регионе два вражеских объекта.

«Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал Богомаз и добавил, что пострадавших нет.

Работа аэропорта Саратова временно ограничена из-за угрозы БПЛА
Работа аэропорта Саратова временно ограничена из-за угрозы БПЛА

Минувшей ночью украинский беспилотник также атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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