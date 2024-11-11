Работа аэропорта Саратова временно ограничена из-за угрозы БПЛА

В саратовском аэропорту «Гагарин» временно ввели ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Причиной является угрозы атаки беспилотников.

«Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов», — приводит РИА «Новости» слова представителя аэропорта.