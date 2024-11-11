Работа аэропорта Саратова временно ограничена из-за угрозы БПЛА
В саратовском аэропорту «Гагарин» временно ввели ограничения на приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Причиной является угрозы атаки беспилотников.
«Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе «Табло рейсов», — приводит РИА «Новости» слова представителя аэропорта.
А ранее Life.ru писал, что 10 ноября системы ПВО отражали массовую атаку БПЛА на Московскую область. В связи с этим в московских аэропортах был введён режим «Ковёр». Водитель снял последствия падения обломков беспилотника в Подмосковье. Сообщалось о пяти пострадавших.
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