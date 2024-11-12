На нефтебазе в Старом Осколе произошёл пожар из-за удара БПЛА
Гладков: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области, загорелся резервуар
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся», — написал чиновник в телеграм-канале.
Возгорание ликвидировано силами десяти пожарных расчётов. Пострадавших нет.
Ранее в Воронеже из-за падения обломков украинского беспилотника пострадало здание промышленного предприятия, пожара не произошло. О пострадавших не сообщалось.
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