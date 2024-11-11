Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено из-за фрагментов БПЛА
В Воронеже из-за падения обломков украинского беспилотника пострадало здание промышленного предприятия, пожара не произошло. Об инциденте доложил губернатор региона в своём телеграм-канале.
«Незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев, уточнив, что в регионе было сбито пять беспилотников.
Напомним, ранним утром 11 ноября в период с 6.50 до 7.20 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников по территории России. Над Воронежской областью сбили несколько дронов.
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