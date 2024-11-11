Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено из-за фрагментов БПЛА

В Воронеже из-за падения обломков украинского беспилотника пострадало здание промышленного предприятия, пожара не произошло. Об инциденте доложил губернатор региона в своём телеграм-канале.

«Незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия в Воронеже. Возгорания не произошло», — написал Гусев, уточнив, что в регионе было сбито пять беспилотников.