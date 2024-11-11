В Воронежской области силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбито несколько БПЛА
Гусев: Средства ПВО и РЭБ подавили несколько БПЛА в Воронежской области
Над территорией Воронежской области подавлены несколько беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев и добавил, что работа ПВО в регионе сохраняется.
Ранее также сообщалось об уничтожении 13 БПЛА над Курской и Белгородской областями. Вражеские объекты были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
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