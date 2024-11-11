В Воронежской области силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбито несколько БПЛА

Над территорией Воронежской области подавлены несколько беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гусев и добавил, что работа ПВО в регионе сохраняется.