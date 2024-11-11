ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА над двумя российскими регионами

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сорвали попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. По данным Минобороны РФ, ПВО сбила 13 украинских дронов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА: 12 БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.