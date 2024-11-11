ПВО за ночь сбила 13 украинских БПЛА над двумя российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 13 БПЛА над Курской и Белгородской областями
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сорвали попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. По данным Минобороны РФ, ПВО сбила 13 украинских дронов.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА: 12 БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее ВСУ совершили массированную атаку на гражданскую инфраструктуру России с использованием 84 беспилотников. Все дроны были сбиты или подавлены РЭБ.
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