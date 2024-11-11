В Липецкой и Воронежской областях объявлена воздушная тревога

На территории Липецкой и Воронежской областях объявлена воздушная тревога из-за украинских дронов. Об этом объявили в своих телеграм-каналах губернаторы регионов.

Изначально тревога была объявлена в Воронежской области, о чём рассказал глава региона Александр Гусев. Спустя некоторое время предупреждение объявили в Липецкой области. Как уточнил губернатор Игорь Артамонов, тревога введена на всей территории области.