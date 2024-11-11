В Липецкой и Воронежской областях объявлена воздушная тревога
На территории Липецкой и Воронежской областях объявлена воздушная тревога из-за украинских дронов. Об этом объявили в своих телеграм-каналах губернаторы регионов.
Изначально тревога была объявлена в Воронежской области, о чём рассказал глава региона Александр Гусев. Спустя некоторое время предупреждение объявили в Липецкой области. Как уточнил губернатор Игорь Артамонов, тревога введена на всей территории области.
Ранее эксперты назвали атаку БПЛА на Россию 10 ноября агонией киевского режима. По словам политолога, Украина не удовлетворена тем, что западные страны фактически решили её «сдать», ведь для достижения мирных договорённостей уже не требуется участие Зеленского.
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