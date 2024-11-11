«Зеленский мечется»: Эксперты назвали атаку БПЛА на Россию агонией киевского режима

Попытка массовой атаки беспилотниками, предпринятая Украиной утром 10 ноября, не имеет военной целесообразности, считают эксперты. Их слова приводит 360.ru.

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием отметил, что налёт был политически мотивированным, ведь военной целесообразности у него нет.

«Зеленский сейчас мечется, пытается что-то решить, как-то устроить выживание своего режима и себя лично. <…> И это всё связано с тем, что радикально будет изменяться помощь Киеву со стороны коллективного Запада», — заявил он.

По словам Кошкина, Украина не удовлетворена тем, что западные страны фактически решили её «сдать», ведь для достижения мирных договорённостей уже не требуется участие Зеленского. Политолог также подчеркнул, что соглашения и ситуация на территории Незалежной могут кардинально поменяться, и эти изменения не устраивают Киев.

Военный эксперт Евгений Михайлов, в свою очереь, считает, что атака демонстрирует кризис в руководстве Украины. Он назвал её «агонией киевского режима».

«Они (Команда Зеленского — прим. Life.ru) делают всё что угодно сейчас, чтобы получить эти миллиарды, которые подписали пока ещё правящие демократы», — резюмировал он.