Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России
В течение ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров.
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