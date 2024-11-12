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Регион
12 ноября, 04:21

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России

В течение ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 13 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Девять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области
Два украинских БПЛА уничтожены в Брянской области

Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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