«Фашисты измучили нас»: Десятки курян прошли пешком 20 км в поисках спасения от ВСУ

Житель села Гуева в Курской области Николай Дзюба рассказал об очередном преступлении ВСУ против мирных жителей. По словам мужчины, украинские войска создали просто невыносимые условия для их жизни, стреляя по домам и невооружённым людям.

«Фашисты измучили нас обстрелами из миномётов и дронов. В день по несколько прилётов было. Причём в нашем селе не было военных, били по мирным», — рассказал Дзюба в интервью RT.

6 августа он вместе с родственниками и соседями принял решение об эвакуации в Курск. На улице их внезапно атаковал вражеский дрон.

«Он ненадолго завис над нами, отлетел, а потом направился прямо на нас, на толпу. Многие успели убежать, я отскочил в сторону, спрятался за куст. А дрон взорвался, врезавшись в соседскую машину», — поделился деталями мужчина.

В результате Николая Дзюбу контузило. Также он получил осколочные ранения ноги, спины и шеи. Эвакуироваться на машинах было опасно, поэтому раненый мужчина вместе с другими 20 людьми, в числе которых были трое детей, шёл 20 километров пешком в сторону Курска. У реки сельчан встретили российские военные, которые увезли их в безопасное место.

«С ранениями идти было сложно, особенно когда от дронов убегать надо было. Но мне помогали остальные», — рассказал он.