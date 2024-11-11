«Всё перевёрнуто, стены голые»: ВСУ обносят дома мирных жителей Курской области

Жители приграничных населённых пунктов Курской области возвращаются в разграбленные солдатами ВСУ дома. Об этом рассказала фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным Рысь в беседе с ТАСС. Она привела в пример опыт знакомых из Глушково.

«Всё в доме порублено, перевёрнуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами», — рассказала собеседница агентства.