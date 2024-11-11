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11 ноября, 06:05

«Всё перевёрнуто, стены голые»: ВСУ обносят дома мирных жителей Курской области

Фельдшер: Жители Курской области возвращаются в пустые дома из-за мародёрств ВСУ

Жители приграничных населённых пунктов Курской области возвращаются в разграбленные солдатами ВСУ дома. Об этом рассказала фельдшер отряда «Барс-Курск» с позывным Рысь в беседе с ТАСС. Она привела в пример опыт знакомых из Глушково.

«Всё в доме порублено, перевёрнуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами», — рассказала собеседница агентства.

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Недавно в Судже Курской области ликвидировали младшего сержанта ВСУ Богдана Канивеца, который после начала вторжения позировал около захваченного магазина «Пятёрочка». Не гнушались украинские преступники и иконами, которые утащили из храмов, чтобы сбыть на родине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FedBul

Николай Рюмин
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