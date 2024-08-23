«Антиквариат для Запада»: На Украине продают намародёренные ВСУ иконы из Курской области

На украинских сайтах появились многочисленные объявления о продаже украденных бойцами ВСУ икон из Курской области. Похищенное продавцы называют «трофеями» и даже иногда обещают передать деньги от продажи на помощь украинской армии. Православный миссионер и публицист Руслан Калинчук не видит ничего удивительного в том, что финансируемые Западом националисты из ВСУ грабят курские храмы для перепродажи икон на аукционах. Как он подчеркнул, сущностью так называемой западной цивилизации всегда был грабёж.

«Чем сегодня переполнены музеи Лондона, Парижа, Берлина? Награбленным культурным достоянием Египта, Вавилона, древних цивилизаций инков и майя. Грабит Запад святыни и на Украине. Так в мае 2023 года под предлогом «спасения от русских ракетных ударов» Франция украла православные святыни — редчайшие иконы VI-XIV веков. Эти иконы были тайно вывезены из Киева, пять из них уже демонстрировались в Лувре. Потом 11 ценнейших реликвий были переданы в запасники музея в городе Льевене», — отметил Калинчук в беседе с сайтом Мk.ru.

Он также напомнил, что с точки зрения христианства приобретать ворованные святыни является грехом, однако вряд ли таким покупателям есть дело до Церкви. Для Запада, по словам миссионера, это просто антиквариат, который можно потом выгодно перепродать. Единственное, что поможет вернуть иконы на Родину, — это полная ликвидация киевского режима и суд над его главарями, убеждён Калинчук.





