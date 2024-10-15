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15 октября, 12:51

Позировавший у захваченной «Пятёрочки» офицер-мародёр из ВСУ убит в Судже

В Судже ликвидирован позировавший у захваченной «Пятёрочки» солдат ВСУ Канивец

Ликвидированный солдат ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Telegram / «BRAVO Team»

Ликвидированный солдат ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Telegram / «BRAVO Team»

В Судже Курской области ликвидировали младшего сержанта ВСУ Богдана Канивеца, который после начала вторжения позировал около захваченного магазина «Пятёрочка». Об этом сообщили в городской территориальной общине Ахтырска, где он родился.

Младший сержант ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Ахтырский городской совет

Младший сержант ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Ахтырский городской совет

Младший сержант погиб 11 октября около 09:00 часов. Он служил командиром 3 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части. Канивец подорвался в автомобиле на противотанковой мине при выполнении боевого задания в Курской области. Внутри машины также находились другие военнослужащие ВСУ.

Тело 29-летнего офицера уже доставили в родной город Охтырск. Для родных, близких и друзей бойца сегодня, 15 октября прошла церемония прощания и отпевания.

Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО
Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО

Ранее стало известно, что в зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец. Ему был 21 год. Спортсмен был старшим оператором группы спецназа ВСУ. Он погиб выполняя спецзадание на территории Курской области.

Наталья Афонина
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