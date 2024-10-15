Позировавший у захваченной «Пятёрочки» офицер-мародёр из ВСУ убит в Судже
В Судже ликвидирован позировавший у захваченной «Пятёрочки» солдат ВСУ Канивец
Ликвидированный солдат ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Telegram / «BRAVO Team»
В Судже Курской области ликвидировали младшего сержанта ВСУ Богдана Канивеца, который после начала вторжения позировал около захваченного магазина «Пятёрочка». Об этом сообщили в городской территориальной общине Ахтырска, где он родился.
Младший сержант ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Ахтырский городской совет
Младший сержант погиб 11 октября около 09:00 часов. Он служил командиром 3 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части. Канивец подорвался в автомобиле на противотанковой мине при выполнении боевого задания в Курской области. Внутри машины также находились другие военнослужащие ВСУ.
Тело 29-летнего офицера уже доставили в родной город Охтырск. Для родных, близких и друзей бойца сегодня, 15 октября прошла церемония прощания и отпевания.
Ранее стало известно, что в зоне СВО ликвидирован чемпион Украины по смешанным единоборствам (ММА) Назарий Гаврилец. Ему был 21 год. Спортсмен был старшим оператором группы спецназа ВСУ. Он погиб выполняя спецзадание на территории Курской области.