Позировавший у захваченной «Пятёрочки» офицер-мародёр из ВСУ убит в Судже

В Судже Курской области ликвидировали младшего сержанта ВСУ Богдана Канивеца, который после начала вторжения позировал около захваченного магазина «Пятёрочка». Об этом сообщили в городской территориальной общине Ахтырска, где он родился.

Младший сержант ВСУ Богдан Канивец. Обложка © Ахтырский городской совет

Младший сержант погиб 11 октября около 09:00 часов. Он служил командиром 3 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части. Канивец подорвался в автомобиле на противотанковой мине при выполнении боевого задания в Курской области. Внутри машины также находились другие военнослужащие ВСУ.

Тело 29-летнего офицера уже доставили в родной город Охтырск. Для родных, близких и друзей бойца сегодня, 15 октября прошла церемония прощания и отпевания.