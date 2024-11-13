Силы ПВО ликвидировали за ночь 29 беспилотников в шести регионах России

Двадцать девять украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По семь дронов сбили над Курской и Белгородской областями. По пять БПЛА уничтожены над Тверской и Брянской областями. Ещё три летательных устройства ликвидированы в Пензенской области, два — в Воронежской области.