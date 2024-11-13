Место падения трёх беспилотников нашли в лесном массиве посёлка в Пензе

В лесном массиве в Пензе обнаружены три упавших беспилотника. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Ранним утром в лесном массиве посёлка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трёх беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования.