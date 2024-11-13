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Регион
13 ноября, 03:18

Место падения трёх беспилотников нашли в лесном массиве посёлка в Пензе

В лесном массиве в Пензе обнаружены три упавших беспилотника. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Ранним утром в лесном массиве посёлка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трёх беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования.

Три беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Курской областями
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино и посёлка Октябрьский. Пострадавших, к счастью, нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Артур Лапсаков
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