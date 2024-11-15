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15 ноября, 13:35

Мужчина погиб при подрыве на мине во время прогулки в белгородском лесу

В Белгородской области мужчина подорвался на мине во время прогулки в лесу в селе Грузское, он умер от полученных ранений. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поступила информация, что в селе Грузское Борисовского района во время прогулки с собакой в лесопосадке мужчина подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений он скончался на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего. Также он призвал жителей региона быть осторожными и внимательными, не гулять по лесу и всегда смотреть по сторонам и под ноги.

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А ранее Life.ru писал, что мужчина погиб при подрыве автомобиля на мине в Белгородской области. Как отмечал губернатор региона Вячеслав Гладков, супругу погибшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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