Мужчина погиб при подрыве авто на мине около Старого Хутора под Белгородом

Гладков добавил, что супругу погибшего в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями вывезли из зоны ЧП и передали медикам. Вся необходимая помощь женщине оказывается. Губернатор напомнил, что с 28 августа 2024 года действует запрет на въезд в Старый Хутор. Руководитель региона призвал не приезжать без разрешения глав территорий в закрытые сёла, так как это опасно для жизни.