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Регион
9 ноября, 16:45

Мужчина погиб при подрыве авто на мине около Старого Хутора под Белгородом

Легковой автомобиль подорвался на боеприпасе на въезде в село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что супругу погибшего в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями вывезли из зоны ЧП и передали медикам. Вся необходимая помощь женщине оказывается. Губернатор напомнил, что с 28 августа 2024 года действует запрет на въезд в Старый Хутор. Руководитель региона призвал не приезжать без разрешения глав территорий в закрытые сёла, так как это опасно для жизни.

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Ранее три человека получили ранения в селе Новое Белгородской области при атаке ВСУ. Двоих из них после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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