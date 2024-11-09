ВСУ атаковали дронами село в Белгородской области, есть раненые

В результате атаке ВСУ на село Новое Волоконовского района Белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ с беспилотника сбросили взрывные устройства на территорию частного домовладения. В результате пострадали женщина и мужчина, которые находились на улице. Попутным транспортом их увезли в Волоконовскую ЦРБ. В больнице у женщины диагностировали ранение стопы, а у мужчины — слепое осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

«Третий пострадавший также получил ранения вследствие сброса взрывного устройства с дрона. Мужчину с различными осколочными ранениями доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь ему оказывается», — написал Гладков в телеграм-канале.

Как добавил губернатор, в результате повторных сбросов в Новом были зафиксированы различные повреждения двух легковушек и «газели». Данные о последствиях на земле ещё утоняются.