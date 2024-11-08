Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Озеряновке ДНР, два человека погибли

Два сотрудника коммунальных предприятий погибли в результате атаки Вооружённых сил Украины боевым дроном на гражданский автомобиль в Озеряновке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю в посёлке Озеряновке погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий. Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга. Соболезнования родным и близким», — написал глава города.