Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Озеряновке ДНР, два человека погибли
Два сотрудника коммунальных предприятий погибли в результате атаки Вооружённых сил Украины боевым дроном на гражданский автомобиль в Озеряновке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю в посёлке Озеряновке погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий. Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга. Соболезнования родным и близким», — написал глава города.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, при исполнении служебных обязанностей погибли работники Горловского района электрических сетей ТЕ «Центральные ЭС» — энергетик 1979 г.р погиб на месте, а электромонтёр 1999 г.р. от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, тяжёлые ранения получил водитель 1979 г.р.
Для ВСУ нападать на машины простых людей стало уже нормой. Ранее Life.ru сообщал, что двое мужчин из Курской области погибли в результате атаки дрона «Баба-Яга», когда пытались спасти своих близких в селе Дурово-Бобрик. По словам местных жителей, сначала вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находились мужчины, а затем, когда они выбежали, продолжил обстрел. До этого украинские военные ударили по гражданскому авто в Приволье, расположенном в ЛНР. В результате атаки погибла супружеская пара.
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