Двое мужчин из Курской области погибли в результате атаки дрона «Баба-Яга» украинских Вооруженных сил, когда пытались спасти своих близких в селе Дурово-Бобрик. Информацию о трагедии сообщил местный житель Александр Клочков.

По его словам, сначала дрон атаковал автомобиль, в котором находились мужчины, а затем, когда они выбежали, продолжил обстрел.

«Отец и сын жили рядом, их машину разбили, а потом начали стрелять по домам с помощью дрона «Баба-Яга». В результате погибли двое, трое получили ранения. Это не люди, а звери», — рассказал очевидец нашим коллегам из РИА «Новостей».