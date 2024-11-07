Два жителя Курской области погибли, спасая односельчан от украинской «Бабы-яги»
Двое мужчин из Курской области погибли в результате атаки дрона «Баба-Яга» украинских Вооруженных сил, когда пытались спасти своих близких в селе Дурово-Бобрик. Информацию о трагедии сообщил местный житель Александр Клочков.
По его словам, сначала дрон атаковал автомобиль, в котором находились мужчины, а затем, когда они выбежали, продолжил обстрел.
«Отец и сын жили рядом, их машину разбили, а потом начали стрелять по домам с помощью дрона «Баба-Яга». В результате погибли двое, трое получили ранения. Это не люди, а звери», — рассказал очевидец нашим коллегам из РИА «Новостей».
Украинские военные начали наступление на Курскую область утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются до сих пор. Известно, что российским войскам удалось вернуть под контроль около половины территории, захваченной украинскими силами. С начала вторжения в приграничье Курской области ВС Украины уже потеряли более 30 200 человек личного состава, из них свыше 150 человек — за последние сутки.
Kandinsky 3.1 / Life.ru