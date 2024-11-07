Гриб и волна: Появилось видео сброса трёхтонной царь-бомбы на укрепрайон ВСУ под Курском

Российские военнослужащие сбросили на бойцов ВСУ в Курской области трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000. Видео с применением бомбы снято с дрона в районе Черкасское Поречное и опубликовано в телеграм-канале «Два майора». На кадрах видны высокий столб дыма и радиус ударной волны после детонации царь-бомбы.

Авиабомба ФАБ-3000. Видео © Telegram / «Два майора»

ФАБ – это авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Эти снаряды обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Российская ФАБ-3000 весит более трёх тонн и несёт не менее 1,2 тонны взрывчатки. Данные царь-бомбы могут поражать объекты противника на удалении минимум 50-60 километров.