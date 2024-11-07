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Регион
7 ноября, 12:56
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Гриб и волна: Появилось видео сброса трёхтонной царь-бомбы на укрепрайон ВСУ под Курском

ВС РФ сбросили на позиции ВСУ в Курской области авиабомбу ФАБ-3000

Российские военнослужащие сбросили на бойцов ВСУ в Курской области трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000. Видео с применением бомбы снято с дрона в районе Черкасское Поречное и опубликовано в телеграм-канале «Два майора». На кадрах видны высокий столб дыма и радиус ударной волны после детонации царь-бомбы.

Авиабомба ФАБ-3000. Видео © Telegram / «Два майора»

ФАБ – это авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Эти снаряды обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Российская ФАБ-3000 весит более трёх тонн и несёт не менее 1,2 тонны взрывчатки. Данные царь-бомбы могут поражать объекты противника на удалении минимум 50-60 километров.

За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль. Всего за время боевых действий противник потерял здесь более 30 200 бойцов, сообщает Минобороны России.

Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября
Главное из сводок СВО. Паника Зеленского, ВСУ выходят из Курской области, украинцы стреляют по военкомам, 7 ноября
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Telegram / «Два майора»

Алена Пенчугина
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