Гриб и волна: Появилось видео сброса трёхтонной царь-бомбы на укрепрайон ВСУ под Курском
ВС РФ сбросили на позиции ВСУ в Курской области авиабомбу ФАБ-3000
Российские военнослужащие сбросили на бойцов ВСУ в Курской области трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000. Видео с применением бомбы снято с дрона в районе Черкасское Поречное и опубликовано в телеграм-канале «Два майора». На кадрах видны высокий столб дыма и радиус ударной волны после детонации царь-бомбы.
Авиабомба ФАБ-3000. Видео © Telegram / «Два майора»
ФАБ – это авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Эти снаряды обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Российская ФАБ-3000 весит более трёх тонн и несёт не менее 1,2 тонны взрывчатки. Данные царь-бомбы могут поражать объекты противника на удалении минимум 50-60 километров.
За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномёта и автомобиль. Всего за время боевых действий противник потерял здесь более 30 200 бойцов, сообщает Минобороны России.
Telegram / «Два майора»