Водитель получил страшные ожоги в сожжённой дроном ВСУ машине под Белгородом

Украинские военные нанесли удар по городу Шебекино и селу Ясные Зори в Белгородской области, один человек получил ранения. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине украинский беспилотник попал по парковке одного из предприятий, семь автомобилей посечены осколками от взрыва, обошлось без жертв. А в Ясных Зорях вражеский дрон влетел в гражданскую легковушку, транспортное средство было полностью уничтожено, водителю чудом удалось спастись.

«Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения», — уточнил Гладков.