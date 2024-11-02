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2 ноября, 08:20

Водитель получил страшные ожоги в сожжённой дроном ВСУ машине под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали два населённых пункта под Белгородом, один человек ранен

Украинские военные нанесли удар по городу Шебекино и селу Ясные Зори в Белгородской области, один человек получил ранения. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине украинский беспилотник попал по парковке одного из предприятий, семь автомобилей посечены осколками от взрыва, обошлось без жертв. А в Ясных Зорях вражеский дрон влетел в гражданскую легковушку, транспортное средство было полностью уничтожено, водителю чудом удалось спастись.

«Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения», — уточнил Гладков.

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Ранее Гладков сообщил, что 1 ноября два мирных жителя ранены в результате серии атак беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородском районе. У мужчины — баротравма, осколочное ранение лица, ушибы предплечья и бедра, а у женщины — баротравма и контузия.

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Татьяна Миссуми
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