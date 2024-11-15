Налёт продолжается: В Курской области сбили ракету и 13 дронов ВСУ
Смирнов: Средства ПВО сбили ракету и 13 дронов ВСУ в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и восемь вражеских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета и восемь БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в телеграм-канале.
При этом Смирнов подчеркнул, что опасность БПЛА ещё действует. По его словам, при обнаружении обломков сбитых БПЛА местные жители должны обязательно сообщить в экстренные службы. Приближаться к обломкам дронов запрещено, так как в них могут находиться взрывчатые вещества. Спустя несколько минут губернатор сообщил, что над регионом сбито ещё пять вражеских БПЛА в районах области. Смирнов подчеркнул, что налёт дронов продолжается.
Ранее сегодня сообщалось, что в белгородском Шебекино два беспилотника ВСУ залетели в жилой дом. Пострадавших в результате атаки БПЛА, к счастью, нет. При этом повреждены остекление и фасад дома, а также припаркованный автомобиль.
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