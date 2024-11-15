Налёт продолжается: В Курской области сбили ракету и 13 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и восемь вражеских беспилотников в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета и восемь БПЛА самолётного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером. Спасибо нашим защитникам!» — написал он в телеграм-канале.

При этом Смирнов подчеркнул, что опасность БПЛА ещё действует. По его словам, при обнаружении обломков сбитых БПЛА местные жители должны обязательно сообщить в экстренные службы. Приближаться к обломкам дронов запрещено, так как в них могут находиться взрывчатые вещества. Спустя несколько минут губернатор сообщил, что над регионом сбито ещё пять вражеских БПЛА в районах области. Смирнов подчеркнул, что налёт дронов продолжается.