ПВО в Брянской области сбила 12 вражеских дронов

В Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО» — отмечается в заявлении.