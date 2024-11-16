ПВО в Брянской области сбила 12 вражеских дронов
Богомаз: В Брянской области ПВО уничтожила 12 беспилотников, пострадавших нет
В Брянской области силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО» — отмечается в заявлении.
Напомним, ранее Богомаз сообщал о сбитии четырёх вражеских беспилотников в небе над Брянской областью. Позднее к ним добавились ещё два украинских дрона.
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