В Калужской области взорвался БПЛА, повреждены несколько домов

Несколько домов получили незначительные повреждения в результате взрыва беспилотника на окраине города Людиново в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня утром на окраине г. Людиново произошёл взрыв БПЛА. По предварительной информации в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьёзных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в телеграм-канале.