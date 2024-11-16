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16 ноября, 03:28

В Калужской области взорвался БПЛА, повреждены несколько домов

Несколько домов незначительно повреждены при взрыве БПЛА в Калужской области

Несколько домов получили незначительные повреждения в результате взрыва беспилотника на окраине города Людиново в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня утром на окраине г. Людиново произошёл взрыв БПЛА. По предварительной информации в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьёзных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в телеграм-канале.

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Минувшей ночью также сообщалось об уничтожении БПЛА в Брянской и Курской областях. Пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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