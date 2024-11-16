Сводки СВО. Как Россия выбивает хунту из Купянска, когда начнёт вариться котёл под Кураховом, 16 ноября Военный эксперт Алексей Леонков — о боях с противником в зоне СВО с 10 по 15 ноября. Котёл для кураховской группировки ВСУ в течение ближайших двух недель. 16 ноября, 10:04 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Больше всего событий в ближайшие две недели будет сосредоточено на Кураховском направлении в ДНР. Продолжение освобождения республики станет главным событием, но есть и Харьковское, и Краснолиманское направления, где у Армии России наблюдается продвижение. Сейчас мы видим по всей линии боевого соприкосновения каскадную тактику наступления.

Донецкая Народная Республика, 16 ноября

В Донецкой Народной Республике Кураховское направление за последние три недели стало наиболее активным участком боевых действий, где хунта ежедневно теряет от тысячи до полутора тысяч бойцов. Напомню, что после потери Угледара противник оголил Покровское направление.

У нас появилась возможность выйти на Курахово с тех рубежей, которые раньше ВСУ даже не рассматривали. Их основной укрепрайон находился только на восточном направлении от населённого пункта Курахово. С севера его прикрывала естественная преграда водохранилища, а с юга вообще не было построено никаких рубежей. Потому продвижение наших войск способствовало образованию почти завершённого оперативного окружения кураховского гарнизона ВСУ и других частей, стоящих в соседних населённых пунктах.

Расчёты РСЗО «Град» уничтожили живую силу и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Такие клещи, которые образуются с севера и с юга, могут в любой момент сомкнуться в районе населённого пункта Константинополя. Тогда вся группировка врага, которая стояла под Кураховом, попадёт в котёл. А командование ВСУ, ожидавшее, что основные наши боевые действия будут связаны с освобождением Покровска, Торецка и Часова Яра, сосредоточили наиболее дееспособные части в районе этих населённых пунктов.

Поскольку Курахово долгое время считалось глубоким тылом, то такого развития событий никто в Киеве не ожидал. У украинского командования до сих пор нет никаких действенных планов по судьбе кураховского гарнизона, задач по отступлению на заведомо подготовленные позиции. И самих позиций — тоже нет. Вопросы с деблокированием, переброской туда каких-то резервов, материальным, техническим снабжением тоже не являются приоритетом.

Поэтому кураховской группировке приходится рассчитывать только на собственные силы. Наши войска имеют превосходство в воздухе, тактическая авиация Российской армии наносит высокоточные удары по укрепсооружениям. Преимущество в воздушной разведке лишь усугубляет положение гарнизона.

Военнослужащий шестой мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск в танке Т-72Б в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Судя по потерям противника под Покровском, который находися в 40 километрах от Курахова, ВСУ пытаются удержать город всеми силами, возвести новые оборонительные сооружения, чтобы превратить этот населённый пункт как минимум в так называемую фортецу. Но для этого нужно время, силы, средства. Поэтому идут ожесточённые встречные бои. Противник пытается контратаками замедлить наше продвижение, но платит за это слишком высокую цену.

Полагаю, что в ближайшие две недели Покровск всё-таки падёт. Начало захвата этого населённого пункта в клещи уже началось. Здесь многое зависит от того, как будут развиваться события в населённом пункте Мирноград, на окраинах которого уже стоят наши штурмовые подразделения, и что последует за успехом бойцов ВС РФ под городом Селидово.

В случае успешных наступательных действий Покровск можно будет поджать с Южного направления. И тем, кто обороняет Покровск, нужно будет решать непростую задачу по созданию круговой обороны. Но, скажем, в нынешних условиях, а ещё и с учётом приближающейся зимы как раз фактор снежного покрова может стать для ВСУ проблемой.

Потому что если старые оборонительные сооружения ещё как-то можно будет укрыть в рельеф, то новые укрепсооружения будут контрастировать с окружающим природным ландшафтом. И, понятное дело, обнаружить врага будет проще. К тому же не забываем, что отрицательные температуры увеличивают значение такого фактора, как тепловой след.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

То есть именно инфракрасные источники наблюдения за земной поверхностью, средства разведки и т.д. будут давать возможность быстрее обнаруживать места дислокации украинских боевиков, чтобы применять по ним высокоточное оружие или наводить тактическую авиацию.

Когда тепловой признак как демаскирующий фактор становится основным, позволяя обнаруживать людей, несмотря на их экипировку и технику, любой автомобиль, танк, бронетранспортёр становится как на ладони.

Другой момент — снабжение войск, которые держат оборону. Смогут ли ВСУ их оборудовать средствами обогрева, не будет ли это некая самодеятельность из приборов отопления, которая тоже станет одним из признаков обнаружения хунты?

Курская область, 16 ноября

Враг пытается удержать плацдарм в Курской области любой ценой. Это самый главный инфоповод тех, кто лоббирует интересы Украины в получении военной помощи Запада. Позволяя им апеллировать к боеспособности Украины и требованию новых поставок. При этом лоббисты замалчивают факт огромных потерь ВСУ, причём самых элитных частей и наёмников.

Уничтожение замаскированного автомобиля ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Есть у ВСУ и большие сложности с логистикой, но они разработали тактику проникновения на территорию мелкими группами по три-пять человек, используя мотоциклы. Пытаются подвезти с собой боекомплект, средства питания и другие необходимые для обороны средства — лишь бы продолжать оборону.

На территории Курской области противнику с использованием инженерной техники на некоторых местах удалось окопаться. Они построили мощные сооружения, которые затрудняют продвижение наших войск. Фактор господства присутствия в воздухе большого количества беспилотников, в том числе FPV-дронов, тоже имеет значение. В качестве боеприпасов враг использует кассетные снаряды.

Военнослужащий с антидронным сеткомётом, собранным на базе квадрокоптера DJI Mavic, во время работы расчёта Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Александр Река

Однако продолжаются жестокие бои, территория для противника сжимается. Россия работает как по плацдарму ВСУ в Курской области, так и по объектам военной инфраструктуры соседней Сумской области. Приказа отступать у ВСУ не было, несмотря на вбросы украинских чиновников. Нужно понимать, что при попытке вывести подразделения эта живая сила будет практически сразу уничтожена.

Похоже, они там собираются зимовать. Они заходили туда в демисезонной экипировке, а холода предполагают зимнее обмундирование. Как его туда доставить, как не замерзнуть — вопрос открытый. Если судить по прошлому году, то зимний период негативно сказался на тех, кто оборонялся в аналогичных сценариях. Ещё один фактор потерь — обморожения. Потому что личный состав не получал зимнюю экипировку и средства обогрева. Причинами сдачи в плен были как раз переохлаждения. Что и продолжится сейчас.

Харьковская область, 16 ноября

Город Купянск разделён рекой Оскол на западную и восточную часть. Заход наших подразделений состоялся в восточную часть. Если всё пойдёт по Авдеевскому сценарию, когда наше проникновение в город вызвало лавинообразное наступление Армии России и вытеснение противника из населённого пункта в течение десяти дней, то Купянск может повторить аналогичный вариант. Но мосты через реку Оскол, которая делит город, были разрушены ещё осенью 2022 года украинскими подразделениями. Водная преграда усложняет этот сценарий.

Сейчас наша армия наносит ракетно-бомбовые удары по району сахарного завода в Купянске. Как сообщают — накрыт целый взвод личного состава ВСУ. Закрепление российских подразделений в этом районе позволит организовать дальнейшие наступательные действия и укрепить контроль над ключевыми логистическими маршрутами. Для ВСУ утрата этого района будет означать фактически начало полноценной осады города, а затем его потерю в будущем. Вероятно, что за район хунта будет биться до последнего бойца.

Авторы Алексей Леонков