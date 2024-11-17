Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске, один человек пострадал
Бречалов: Один человек ранен при ударе БПЛА по заводскому цеху в Ижевске
Украинский беспилотник атаковал предприятие в Ижевске. Как сообщил губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов, один человек пострадал.
По его словам, рано утром поступила информация о взрыве в заводском цехе на территории города. Предварительно, причиной стало падение дрона.
«На производстве выбило стекла, но серьёзных разрушений нет. Персонал эвакуирован К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.
О громком взрыве в Ижевске ранее сообщали местные жители. Он произошёл рано утром в одном из районов города. От громкого звука у автомобилей сработала сигнализация.
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