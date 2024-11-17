Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске, один человек пострадал

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Ижевске. Как сообщил губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов, один человек пострадал.

По его словам, рано утром поступила информация о взрыве в заводском цехе на территории города. Предварительно, причиной стало падение дрона.

«На производстве выбило стекла, но серьёзных разрушений нет. Персонал эвакуирован К сожалению, один человек пострадал. Его уже госпитализировали — состояние средней степени тяжести. На месте работают все оперативные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.