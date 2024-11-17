Местные жители сообщили о взрыве в Ижевске
SHOT: Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском
Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском республики Удмуртия. Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT, что видели яркое зарево в небе.
Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском. Видео © Telegram / SHOT
Очевидец рассказал SHOT, что взрыв произошёл около 45 минут назад в одном из районов города. От громкого звука у автомобилей сработала сигнализация. В данный момент официальной информации о происшествии нет.
Ранее также сообщалось о взрывах в украинском Николаеве. Сведения о происшествии в итоге подтвердили местные власти. Другие детали не приводились. Спустя некоторое время появилась информация об уничтожении цеха завода по сборке БПЛА в Николаеве.
Life.ru / Kandinsky 3.1