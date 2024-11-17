Местные жители сообщили о взрыве в Ижевске

Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском республики Удмуртия. Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT, что видели яркое зарево в небе.

Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском. Видео © Telegram / SHOT

Очевидец рассказал SHOT, что взрыв произошёл около 45 минут назад в одном из районов города. От громкого звука у автомобилей сработала сигнализация. В данный момент официальной информации о происшествии нет.