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17 ноября, 04:01
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Местные жители сообщили о взрыве в Ижевске

SHOT: Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском

Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском республики Удмуртия. Местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT, что видели яркое зарево в небе.

Громкий взрыв прогремел над городом Ижевском. Видео © Telegram / SHOT

Очевидец рассказал SHOT, что взрыв произошёл около 45 минут назад в одном из районов города. От громкого звука у автомобилей сработала сигнализация. В данный момент официальной информации о происшествии нет.

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Ранее также сообщалось о взрывах в украинском Николаеве. Сведения о происшествии в итоге подтвердили местные власти. Другие детали не приводились. Спустя некоторое время появилась информация об уничтожении цеха завода по сборке БПЛА в Николаеве.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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