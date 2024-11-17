В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину участкового

В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль участкового, в результате один человек погиб. Инцидент произошёл в селе Большое Солдатское, сообщил глава района Владимир Зайцев.

«Информирую вас о том, что на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт. Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея», — говорится в сообщении Зайцева, опубликованного в его телеграм-канале.

По его словам, погибла женщина, также несколько человек пострадали.