В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину участкового
В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль участкового, в результате один человек погиб. Инцидент произошёл в селе Большое Солдатское, сообщил глава района Владимир Зайцев.
«Информирую вас о том, что на территории райцентра ведут охоту вражеские FPV-дроны, подрывая весь движущийся транспорт. Сегодня дрон атаковал служебную машину участкового уполномоченного отделения МВД России по Большесолдатскому району Брянцева Сергея», — говорится в сообщении Зайцева, опубликованного в его телеграм-канале.
По его словам, погибла женщина, также несколько человек пострадали.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два БПЛА над Орловской областью. Вражеские объекты были ликвидированы до того, как они могли достичь своих целей.
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