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17 ноября, 05:31

Падение беспилотника не повлияло на работу аэропорта Ижевска

Падение беспилотника в Удмуртии не сказалось на работу аэропорта Ижевска, сообщил гендиректора «Ижавии» Александр Синельников. По его словам, воздушная гавань была закрыта для полётов до 07:30 мск.

«На выполнение рейсов это событие не повлияло», — написал Синельников в телеграм-канале.

По словам главы столицы Удмуртии Дмитрия Чистякова, инцидент с БПЛА также не сказался на системах городского хозяйства. Все коммунальные объекты, дороги и общественный транспорт работают штатно.

Местные жители сообщили о взрыве в Ижевске
Местные жители сообщили о взрыве в Ижевске

Напомним, о взрыве в Ижевске, где, предварительно, упал беспилотник, сообщалось ранее. Всё произошло на территории местного предприятия. Момент детонации попал на видео Life.ru. Один человек пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Матвей Константинов
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