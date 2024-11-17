Падение беспилотника не повлияло на работу аэропорта Ижевска
Падение беспилотника в Удмуртии не сказалось на работу аэропорта Ижевска, сообщил гендиректора «Ижавии» Александр Синельников. По его словам, воздушная гавань была закрыта для полётов до 07:30 мск.
«На выполнение рейсов это событие не повлияло», — написал Синельников в телеграм-канале.
По словам главы столицы Удмуртии Дмитрия Чистякова, инцидент с БПЛА также не сказался на системах городского хозяйства. Все коммунальные объекты, дороги и общественный транспорт работают штатно.
Напомним, о взрыве в Ижевске, где, предварительно, упал беспилотник, сообщалось ранее. Всё произошло на территории местного предприятия. Момент детонации попал на видео Life.ru. Один человек пострадал.
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