Падение беспилотника не повлияло на работу аэропорта Ижевска

Падение беспилотника в Удмуртии не сказалось на работу аэропорта Ижевска, сообщил гендиректора «Ижавии» Александр Синельников. По его словам, воздушная гавань была закрыта для полётов до 07:30 мск.

«На выполнение рейсов это событие не повлияло», — написал Синельников в телеграм-канале.