Кто такой рэпер Бумбокс

В минувшие выходные наша ПВО сбила над Подмосковьем рекордные 34 украинских дрона, которые летели на Москву и имели целью жилой сектор. Больше всего от обломков пострадал Раменский район. Задело несколько машин, загорелись два коттеджа, получила осколочные ранения и ожоги лица местная жительница.

По данным военкоров, столичный регион атаковали изготовляемые в Киеве БПЛА «Лютый» с дальностью полёта свыше тысячи километров. Их операторам рисковать не приходится, они всегда вдали от фронта. Среди таких тыловых военнослужащих 44-летний Андрей Хлывнюк, популярный в России рэпер и лидер группы «Бумбокс». По официальной легенде, в самом начале спецоперации он пришёл добровольцем служить в ВСУ. Однако российские силовики выяснили, что на самом деле его завербовал Центр специальных операций «А» СБУ.







Боевого рэпера тут же подхватила и раскрутила старушка Англия. 26 марта 2022 года Андрей Хлывнюк похвастался, что его якобы ранили во время какого-то миномётного обстрела Киева. Судя по фотографиям, это был обычный фингал. Уже 28-го числа ему написал в личку и предложил выпустить совместную песню Дэвид Гилмор из Pink Floyd. Следом пошли большое выступление на лондонском стадионе «Челси», интервью BBC и концерты со сборами в пользу ВСУ по всей Европе.

В отличие от всех других украинских операторов БПЛА, которые боятся возмездия, Андрей Хлывнюк не скрывает в соцсетях род своей службы. Наоборот, его лента буквально переполнена кровожадной бравадой, русофобскими постами и снимками снарядов с «приветами оккупантам», также очень много селфи с дронами и оружием наперевес. Год назад Хлывнюк зло потроллил российского коллегу и своего знакомого Рому Зверя, намекнув тому на расправу при следующей встрече. Имеются у рэпера и фотографии с известными военными. Например, с бывшим главкомом Залужным и комроты снайперов Варакиным.











Как Андрей Хлывнюк ненавидит Россию

Андрей Хлывнюк демонстративно ненавидит Россию и русских. Причём его радикальности позавидуют даже неонацисты из «Азова»**.

— Русские фашисты должны чаще сталкиваться с таким на своей территории. Чаще, чем раз в 20 лет, — это Хлывнюк написал в годовщину Бесланской трагедии, где погибли десятки ни в чём не повинных школьников. Получается, рэпер пожелал смерти русским, в том числе детям.

Ещё Андрей Хлывнюк мечтает воткнуть жовто-блакитный флаг в кремлёвскую Спасскую башню и увезти её на тракторе в Киев. Размещает картинки в духе «русне ***, русские — страшные зомби».







Удивительно, но, несмотря на позицию рэпера, многие отечественные музыкальные порталы продолжают ротировать его музыку. В этом легко убедиться, набрав ключевые слова в поисковике.

Пик российский славы Андрея Хлывнюка пришёлся на 2007–2014 годы, когда он активно выступал у нас, а его хиты занимали лидирующие позиции в чартах. После возвращения Крыма он демонстративно порвал все связи с нашей страной. Наверняка его уверенность была связана с выгодной женитьбой на дочери Вадима Копылова, тогдашнего министра экономического развития Украины.

ЖК, где живёт Хлывнюк, находится по адресу Георгиевский пер, 5 — это Старый Киев. Фото © akoval.com.ua

Андрей Хлывнюк — уроженец Черкасс, но, как прославился, переехал в Киев. Но даже в столице Украины он не может спрятаться от России. Их с женой квартира располагается в элитном клубном доме, отстроенном в имперском стиле дореволюционной России. Рядом заложенная императрицей Елизаветой I Георгиевская церковь и Золотые ворота времён Ярослава Мудрого. Средний ценник за двушку в этом доме — 300 тысяч долларов. Звукозаписывающая студия Хлывнюка зарегистрирована в нарядной сталинке на бывшей Пушкинской улице.