Всего с момента нападения на Курскую область в августе 2024 года ВСУ потеряли уже более 33 тысяч военнослужащих. За прошедшие сутки силами ВС РФ было уничтожено 320 человек, ещё пятеро бойцов добровольно сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.