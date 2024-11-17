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17 ноября, 11:52

Потери ВСУ в мясорубке Зеленского под Курском превысили 33 тысячи человек

ВСУ за сутки потеряли в Курской области 320 военнослужащих

Всего с момента нападения на Курскую область в августе 2024 года ВСУ потеряли уже более 33 тысяч военнослужащих. За прошедшие сутки силами ВС РФ было уничтожено 320 человек, ещё пятеро бойцов добровольно сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили <...> боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве уточнили, что на данном направлении Украина также лишилась 213 танков, 137 боевых машин пехоты, 40 пусковых установок РСЗО. Не помогает ВСУ и западная поддержка. Наши бойцы успешно ликвидировали уже 11 HIMARS и 6 MLRS производства США.

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Тем временем ВСУ продолжают со всех ног убегать с занятых позиций на Кураховском направлении после того, как наши бойцы перешли в фазу активного наступления и уже окружили населённый пункт с севера, востока и юга. Данную информацию также подтвердил украинский ресурс, заявляя, что бойцы ВС РФ уже зашли в восточную часть города и предпринимают попытки там закрепиться. При этом, как сообщается, Киев начал подготовку к сдаче города.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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