«Бегут и несут потери»: ВСУ под огнём пытаются покинуть позиции по Кураховым
ВСУ пытаются массово покидать взятые в клещи позиции под Кураховым
В населённых пунктах к югу и юго-востоку от Курахова наблюдаются попытки бегства военнослужащих ВСУ. Массовый вывод личного состава начался после того, как ВС РФ стиснули противника в клещи. Об этом журналистам сообщили в российских силовых структурах.
«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.
Ранее западные СМИ сообщали, что ВС РФ активно продвигаются на кураховском направлении и уже взяли Курахово в окружение с трёх сторон. Данную информацию также подтверждает украинский ресурс, заявляя, что российская армия уже вошла в восточную часть города и предпринимает попытки там закрепиться. При этом, как сообщается, Киев уже готовится к сдаче города.
Shutterstock / FOTODOM / dotshock