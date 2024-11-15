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Регион
15 ноября, 07:18

«Бегут и несут потери»: ВСУ под огнём пытаются покинуть позиции по Кураховым

ВСУ пытаются массово покидать взятые в клещи позиции под Кураховым

В населённых пунктах к югу и юго-востоку от Курахова наблюдаются попытки бегства военнослужащих ВСУ. Массовый вывод личного состава начался после того, как ВС РФ стиснули противника в клещи. Об этом журналистам сообщили в российских силовых структурах.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Украинскую группировку стиснули в клещи к югу от Курахова
Украинскую группировку стиснули в клещи к югу от Курахова

Ранее западные СМИ сообщали, что ВС РФ активно продвигаются на кураховском направлении и уже взяли Курахово в окружение с трёх сторон. Данную информацию также подтверждает украинский ресурс, заявляя, что российская армия уже вошла в восточную часть города и предпринимает попытки там закрепиться. При этом, как сообщается, Киев уже готовится к сдаче города.

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Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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