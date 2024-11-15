«Бегут и несут потери»: ВСУ под огнём пытаются покинуть позиции по Кураховым

В населённых пунктах к югу и юго-востоку от Курахова наблюдаются попытки бегства военнослужащих ВСУ. Массовый вывод личного состава начался после того, как ВС РФ стиснули противника в клещи. Об этом журналистам сообщили в российских силовых структурах.

«Противник пытается массово выводить своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки. Там клещи, они бегут по простреливаемым дорогам, несут потери», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.