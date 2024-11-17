Российская ПВО за сутки сбила 4 авиабомбы Hammer и 108 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки системы ПВО России успешно уничтожили 4 авиабомбы Hammer, 108 беспилотников ВСУ. Об этом следует из брифинга Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции было успешно отражено 36 068 беспилотных летательных аппаратов, 648 самолетов, 283 вертолета и 586 зенитных ракетных комплексов.