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17 ноября, 09:34

Российская ПВО за сутки сбила 4 авиабомбы Hammer и 108 беспилотников ВСУ

Системы ПВО «Панцирь-С1» на вооружении ВС России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Системы ПВО «Панцирь-С1» на вооружении ВС России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За прошедшие сутки системы ПВО России успешно уничтожили 4 авиабомбы Hammer, 108 беспилотников ВСУ. Об этом следует из брифинга Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции было успешно отражено 36 068 беспилотных летательных аппаратов, 648 самолетов, 283 вертолета и 586 зенитных ракетных комплексов.

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Тем временем ВСУ продолжают уносить ноги с занятых позиций на Кураховском направлении после того, как наши бойцы перешли в фазу активного наступления и уже окружили Курахово с трёх сторон. Данную информацию также подтвердил украинский ресурс, заявляя, что российская армия уже вошла в восточную часть города и предпринимает попытки там закрепиться. При этом, как сообщается, Киев уже готовится к сдаче города.

Мария Любицкая
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