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16 ноября, 06:42

«Больно обожглись»: ВСУ перестали форсировать Днепр после потери элитных спецназовцев

Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ в попытках форсировать Днепр

Во время попытки высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области ВСУ понесли потери из состава элитного спецназа. Об этом сообщает губернатор Владимир Сальдо. По его словам, из-за этого противник перестал форсировать Днепр.

«ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».

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Сальдо рассказал о судьбе брошенной под Херсоном украинской военнослужащей

Ранее Life.ru сообщал, как ВСУ, вооружившись западными HIMARS, открыли огонь по усадьбе князей Барятинских в Курской области. В результате атаки исторические здания XIX века оказались разрушены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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