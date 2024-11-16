«Больно обожглись»: ВСУ перестали форсировать Днепр после потери элитных спецназовцев

Во время попытки высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области ВСУ понесли потери из состава элитного спецназа. Об этом сообщает губернатор Владимир Сальдо. По его словам, из-за этого противник перестал форсировать Днепр.

«ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».