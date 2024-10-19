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19 октября, 14:55

Сальдо рассказал о судьбе брошенной под Херсоном украинской военнослужащей

Сальдо: Брошенная под Херсоном украинка из ВСУ включена в список обмена пленными

Украинскую женщину-военнослужащую, спасённую в Херсонской области, внесли в список для обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включённой в список на обмен», — рассказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».

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В конце декабря прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в боях под Крынками российские морские пехотинцы и десантники нанесли поражение украинским войскам. Тогда российские военные эвакуировали с поля боя раненую женщину-военнослужащую из отрядов ВСУ, которая просила о помощи. Позже она рассказала, что её бросили умирать сослуживцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Александра Мышляева
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