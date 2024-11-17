Сами нуждаемся: Аппетиты Украины заставили Великобританию лишить ВСУ важных ракет

Нехватка ракет Storm Shadow привела к тому, что Великобритания приостановила их поставки Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Times.

«Нежелание лейбористов делать это, скорее всего, связано с тем, что запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военные начальники не готовы опускаться», — говорится в публикации.

Из источника следует, что Британия, вероятно, опасается полного истощения собственных запасов, потому и было принято по приостановке новых поставок для сохранения резервов и защиты собственных интересов Соединённого Королевства.