Сами нуждаемся: Аппетиты Украины заставили Великобританию лишить ВСУ важных ракет
The Times: Британия прекратила поставки ВСУ ракет Storm Shadow из-за их нехватки
Нехватка ракет Storm Shadow привела к тому, что Великобритания приостановила их поставки Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Times.
«Нежелание лейбористов делать это, скорее всего, связано с тем, что запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военные начальники не готовы опускаться», — говорится в публикации.
Из источника следует, что Британия, вероятно, опасается полного истощения собственных запасов, потому и было принято по приостановке новых поставок для сохранения резервов и защиты собственных интересов Соединённого Королевства.
А ранее Life.ru писал о резком заявлении Анналены Бербок, которая настаивает на том, что Германии пришла пора поставить Украине дальнобойное оружие. Глава МИД ФРГ избежала прямого упоминания немецких крылатых ракет Taurus, однако уточнила, что подобные снаряды отправляют уже две страны.
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