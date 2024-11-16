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16 ноября, 09:29

Бербок считает, что Германии пора поставить Украине дальнобойное оружие

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует собраться и направить киевскому режиму дальнобойное оружие. Слова дипломата приводит издание Tagesspeigel.

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры», — заявила глава МИД ФРГ.

По сообщениям агентства, Бербок избежала прямого упоминания немецких крылатых ракет Taurus, однако уточнила, что Франция и Великобритания уже посылают Украине подобные снаряды.

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Тем временем представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Путиным отметил важность завершения конфликта на Украине, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». При всём этом канцлер Германии сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

Николай Рюмин
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