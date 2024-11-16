Бербок считает, что Германии пора поставить Украине дальнобойное оружие

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует собраться и направить киевскому режиму дальнобойное оружие. Слова дипломата приводит издание Tagesspeigel.

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры», — заявила глава МИД ФРГ.

По сообщениям агентства, Бербок избежала прямого упоминания немецких крылатых ракет Taurus, однако уточнила, что Франция и Великобритания уже посылают Украине подобные снаряды.