Бербок считает, что Германии пора поставить Украине дальнобойное оружие
Анналена Бербок. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок требует собраться и направить киевскому режиму дальнобойное оружие. Слова дипломата приводит издание Tagesspeigel.
«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнёры», — заявила глава МИД ФРГ.
По сообщениям агентства, Бербок избежала прямого упоминания немецких крылатых ракет Taurus, однако уточнила, что Франция и Великобритания уже посылают Украине подобные снаряды.
Тем временем представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Путиным отметил важность завершения конфликта на Украине, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». При всём этом канцлер Германии сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.