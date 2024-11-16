«Нужно довезти»: Зеленский вышел из себя из-за «неполноценной» помощи США
Зеленский: Киев не получил половину из обещанных США 170 миллиардов долларов
Киев не получил даже половину из обещанной США финансовой помощи в размере свыше 170 миллиардов долларов. Своё недовольство в эфире украинской радиостанции выразил Владимир Зеленский.
«И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США», — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что деньги нужно довезти до Украины. По его словам, Киев не получил и половину из указанной помощи.
А ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский пытается возложить вину за свои политические и военные неудачи на Запад. Эксперты считают, что он просто хочет избежать ответственности за сложившуюся ситуацию.
Telegram / Zelenskiy / Official