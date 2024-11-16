«Нужно довезти»: Зеленский вышел из себя из-за «неполноценной» помощи США

Киев не получил даже половину из обещанной США финансовой помощи в размере свыше 170 миллиардов долларов. Своё недовольство в эфире украинской радиостанции выразил Владимир Зеленский.

«И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что деньги нужно довезти до Украины. По его словам, Киев не получил и половину из указанной помощи.