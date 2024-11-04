Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский пытается возложить вину за свои политические и военные неудачи на западных союзников. В эфире своего YouTube-канала он отметил, что глава киевского режима постоянно жалуется на недостаток поддержки, обвиняя Запад в отсутствии оружия и финансовой помощи.

Соскин указал, что такие заявления свидетельствуют о попытке Зеленского избежать ответственности за сложившуюся ситуацию. Однако аналитик подчеркнул, что «это всё он заварил эту кашу».

Эксперт также добавил, что глава киевского режима не способен противостоять российскому лидеру Владимиру Путину.

«Эти его причитания и крики, они бесполезны вот что важно уяснить всем», — подытожил Соскин.