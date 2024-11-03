«Афера затянулась»: Во Франции заговорили о прекращении помощи Киеву после выпада Зеленского
Французский политик Филиппо призвал Запад полностью прекратить помощь Киеву
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить помогать Киеву. Так он прокомментировав слова Владимира Зеленского, который раскритиковал западных союзников Украины.
«Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием», — написал Филиппо в соцсети Х.
Ранее Зеленский назвал нулевой реакцию Запада на голословные утверждения о северокорейских военных на Украине. Французский политик выразил удивление такому отношению к союзникам, которые выделили Киеву десятки миллиардов евро и кучу оружия. Филиппо также назвал просьбы бывшего комика к НАТО о вводе войск на Украину «открытой манипуляцией».
А ранеедепутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что США и Запад «за месяц» избавятся от Зеленского, потребовав провести выборы. Если же он откажется, вопрос решат внезапно и без его участия.
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