Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить помогать Киеву. Так он прокомментировав слова Владимира Зеленского, который раскритиковал западных союзников Украины.

«Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием», — написал Филиппо в соцсети Х.

Ранее Зеленский назвал нулевой реакцию Запада на голословные утверждения о северокорейских военных на Украине. Французский политик выразил удивление такому отношению к союзникам, которые выделили Киеву десятки миллиардов евро и кучу оружия. Филиппо также назвал просьбы бывшего комика к НАТО о вводе войск на Украину «открытой манипуляцией».