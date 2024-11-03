Если поставки западного оружия и вливание колоссальных финансов не помогают Киеву победить, то ему следует сесть за стол переговоров с Россией. Мнение о полной несостоятельности киевского режима выразил аналитик американского журнала The National Interest Харрисон Касс.

«Если вы не можете снабжать себя вооружением, <...> либо не способны разработать долгосрочную стратегию, несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира. Вместо требований о новых поставках, трат новых денег и пролития новой крови Украина должна выступить за мир», — заявил он.

Аналитик отметил, что политики, выступающие за новые поставки оружия Украине, не берут во внимание последние два года конфликта, которые показывают, что ВСУ неспособны улучшить своё положение. Киевские войска не смогут победить, даже с миллиардами долларов и серьёзной военной поддержкой.