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3 ноября, 08:17

«Всё кончено»: Дотком предсказал бегство Зеленского из-за пугающих успехов России

Бизнесмен Дотком считает, что Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины

Владимир Зеленский скоро устроит побег с Украины. Данное заявление в своём личном аккаунте соцсети X сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Так эксперт прокомментировал материал The New York Times о растущем напряжении в Киеве из-за успехов ВС РФ.

«Всё кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — написал он.

В издании также отмечалось, что поражения ВСУ на фронте сильно сказываются на общем состоянии Владимира Зеленского, который теперь выглядит подавленным. Также в материале говорится, что неопределённый исход президентских выборов в США оказывает сильное давление на украинцев, ожидающих продолжения поддержки со стороны Запада.

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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил Владимира Зеленского в неспособности стабилизировать фронт. Он подчеркнул, что бывший комик очень зависим от Запада, а его слова о том, что Дональду Трампу не удастся заставить Киев пойти на территориальные уступки ради перемирия, не имеют никакого смысла.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Мария Любицкая
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