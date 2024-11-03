«Всё кончено»: Дотком предсказал бегство Зеленского из-за пугающих успехов России
Бизнесмен Дотком считает, что Владимир Зеленский скоро сбежит с Украины
Владимир Зеленский скоро устроит побег с Украины. Данное заявление в своём личном аккаунте соцсети X сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Так эксперт прокомментировал материал The New York Times о растущем напряжении в Киеве из-за успехов ВС РФ.
«Всё кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — написал он.
В издании также отмечалось, что поражения ВСУ на фронте сильно сказываются на общем состоянии Владимира Зеленского, который теперь выглядит подавленным. Также в материале говорится, что неопределённый исход президентских выборов в США оказывает сильное давление на украинцев, ожидающих продолжения поддержки со стороны Запада.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, обвинил Владимира Зеленского в неспособности стабилизировать фронт. Он подчеркнул, что бывший комик очень зависим от Запада, а его слова о том, что Дональду Трампу не удастся заставить Киев пойти на территориальные уступки ради перемирия, не имеют никакого смысла.
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