Владимир Зеленский скоро устроит побег с Украины. Данное заявление в своём личном аккаунте соцсети X сделал немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Так эксперт прокомментировал материал The New York Times о растущем напряжении в Киеве из-за успехов ВС РФ.

«Всё кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — написал он.

В издании также отмечалось, что поражения ВСУ на фронте сильно сказываются на общем состоянии Владимира Зеленского, который теперь выглядит подавленным. Также в материале говорится, что неопределённый исход президентских выборов в США оказывает сильное давление на украинцев, ожидающих продолжения поддержки со стороны Запада.